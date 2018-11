POL-PDLD: Edesheim/Großfischlingen - Bettler in der Provisstraße

Edesheim/Großfischlingen (ots) - Erneut waren gestern (28.11.20119, 12.45 Uhr) zwei Bettlerinnen mit schwarzem und rosafarbenem Kopftuch in der Provisstraße unterwegs und klingelten an den Wohnhäusern. Am Friedhof konnten die beiden Frauen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 48-jährigen Frau und ihrer 38-jährigen Begleiterin wurde ein Platzverweis erteilt. In der Hauptstraße in Großfischlingen wurden gegen 15 Uhr zwei weitere Bettlerinnen gemeldet. Außerorts Richtung Edesheim konnte dann eine 42-jährige Frau und eine 14-jährige Jugendliche angetroffen werden. Auch ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Das Betteln ist nach der Gefahrenverordnung verboten. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Die zuständige Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell