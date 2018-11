POL-PDLD: Freimersheim - Nach Aufbruch Solarbatterien und Flex entwendet

Freimersheim (ots) - Unbekannte haben von vergangenem Montag (26.11.2018, 7 Uhr) bis Mittwoch (28.11.2018, 09.30 Uhr) an der Baustelle in der Zeiskamer Straße einen Baucontainer aufgebrochen und eine Flex der Marke Bosch entwendet. Anschließend machten sie sich an der Ampelanlage zu schaffen und entwendeten aus der Elektronik zwei Solarbatterien. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei 350.- Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

