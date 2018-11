POL-PDLD: Germersheim/Rülzheim: Geschwindigkeitskontrollen bei Tempo 30

Germersheim/Rülzheim (ots) - Am Mittwochmorgen wurden Am alten Hafen in Germersheim und in der Römerstraße in Rülzheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In beiden Straßen ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt. In Germersheim waren zehn Fahrzeuge zu schnell, in Rülzheim überschritten fünf Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der "Spitzenreiter" wurde mit 49 km/h gemessen. Zudem wurden in Rülzheim zwei Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

