POL-PDLD: Germersheim: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Germersheim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in der Rheinbrückenstraße in Germersheim wurde ein 52-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, welcher lediglich eine serbische Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Aufgrund seines dauerhaften Wohnsitzes in Deutschland hat diese jedoch keine Gültigkeit mehr. Auch dass er am selben Morgen bei der Kreisverwaltung eine deutsche Fahrerlaubnis beantragte, half ihm nicht weiter, da diese erst ab dem Zeitpunkt der Ausstellung gültig wird. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

