POL-PDLD: Rülzheim: Sammlermünzen bei Einbruch gestohlen

Rülzheim (ots) - Sammlermünzen im Wert von zirka 5.000 Euro wurden am Dienstagnachmittag bei einem Einbruch in der Waldstraße in Rülzheim gestohlen. Der bislang unbekannte Täter hebelte zwischen 16 und 20.15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

