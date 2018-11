POL-PDLD: Germersheim: Heckscheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Germersheim (ots) - 250 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochmorgen an einem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz am Tournuser Platz in Germersheim abgestellt war. Als der Fahrer nach kurzer Parkdauer gegen 10:40 Uhr an sein Fahrzeug zurückkam, fand er eine eingeschlagene Heckscheibe vor. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegengenommen.

