Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom 27.06.2019, 17:00 Uhr bis 28.06.2019, 07:00 Uhr hebelt ein bisher unbekannter Täter eine Eingangstür im rückwertigen Bereich der Kindertagesstätte am Strandbad in Frankenthal auf. Sämtliche Räumlichkeiten werden durch den Täter betreten. Die dortigen Schränke werden gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Der Schaden an den Türen beträgt ca. 1000EUR. Der Täter erbeutet Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell