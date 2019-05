Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Samstag, 18.05.2019, wurde in der Zeit von 10.30 - 14.30 Uhr in der Dasseler Ortschadft Hilwartshausen in der Kampstraße ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat in die hintere rechte Tür eines schwarzen Pkw Toyota Yaris diverse Buchstaben geritzt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mindestens 500,- Euro belaufen. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Dassel oder in Einbeck.

