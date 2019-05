Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus auf Baustelle

Einbeck (ots)

Dassel (pap) zum wiederholten Male kam es auf der Baustelle des Sporthallenneubaus der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter verschmierten Sichtschutzwände aus Holz mit Unterbaumörtel und zerrisen Dämmmaterialien. Weiterhin wurden Bodenaussparungen für Geräteträger mit Beton gefüllt. Der Tatzeitraum erstrecke sich von freitag, 17.05.19, 15.00 Uhr bis Montag, 20.05.19, 07.00 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 ,-- Euro. Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich im genannten Zeitraum unberechtigt auf der Baustelle aufhielten, setzen sich bitte mit der Polizei in Dassel oder in Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell