Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Echte - Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Gandersheim (ots)

Echte - Am zurückliegenden Wochenende wurde in die Kindertagesstätte "Sonnenkinder" in der Straße Schulenburg eingebrochen. Entwendet wurde ein nur kleiner Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich, dafür aber ein bedeutend höherer Sachschaden an Gebäude und Mobiliar mit annähernd 4000 Euro. Der oder die Täter brfachen zunächst die Eingangspforte zum Kindergarten mit brachialer Gewalt auf, anschließend gelangten sie nach Aufbrechen zweier Terassentüren ins Gebäudeinnere, wo alle Schränke ohne Rücksichtnnahme durchwühlt worden. Abgesehen hatten es der oder die Täter augenscheinlich nur auf das spärlich vorhandene Bargeld und machten auch vor einem Sparschwein nicht halt. Der Modus Operandi lässt auf Tatzusammenhänge zu den Einbrüchen in die Sportheime in Harriehausen und Willershausen schließen. Auch hier bitte Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel.: 05383/919200

