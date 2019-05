Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad und Solarleuchten entwendet

Northeim (ots)

Samstag, 18.05.2019, 19:30 Uhr bis Sonntag, 19.05.2019, 08:00 Uhr Nörten-Hardenberg, Lange Str.

NÖRTEN-HARDENBERG (da) - Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zu Sonntag (19.05.19) in der Lange Str. aus einem Garten ein grünes Damenfahrrad sowie mehrere Steck-Solarleuchten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 130EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Nörten-Hardenberg in Verbindung zu setzen, Tel.: 05503/1004.

