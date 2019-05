Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Willershausen - Einbruch in Sportheim

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld/Willershausen - Ebenfalls in der Nacht zum 19.05.2019 wurde in das Sportheim des TSV Willershausen in der Straße An der Wende eingebrochen. Hier gelangten der oder die Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten. Entwednet wurde ein kleinerer Bargeldbetrag aus vorgefundenen Geldkassetten. Ob ein Tatzusammenhang zum Einbruch ins Sportheim des SV Harriehausen in der gleichen Nacht besteht, wird geprüft. Auch hier bitte Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell