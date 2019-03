Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei ermittelt nach Raub einer Handtasche

Bad Segeberg (ots)

In Bad Segeberg ist eine 44 Jahre alte Frau in den Abendstunden des gestrigen Tages Opfer eines Raubes geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die Frau kurz vor 23 Uhr zu Fuß auf dem Hamdorfer Weg in Richtung Dorfstraße unterwegs. Nachdem ihr unmittelbar vor der Einmündung Hamdorfer Weg / Am Eichberg / Dorfstraße ein noch unbekanntes Täterpaar zunächst entgegen kam und sie passierte, entriss es ihr anschließend von hinten die Handtasche und flüchtete in Richtung Am Eichberg. Das Opfer stürzte, blieb aber unverletzt.

Gesucht wird ein etwa 35 Jahre altes, schlankes Paar mit kurzen, mittelblonden Haaren und dunkler Bekleidung. Während der Mann ungefähr zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß gewesen sein soll, war die weibliche Person Schätzungen zufolge zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und möglicherweise Brillenträgerin.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg nimmt Zeugenhinweise unter 04551 8840 entgegen. Wer kann Angaben zu der Tat oder den Personen machen?

