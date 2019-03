Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Mann vermisst - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung durch die Medien

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Seit gestern wird ein 82-jähriger Mann aus Schenefeld im Kreis Pinneberg vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien.

Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei vor:

Herr Klinko ist etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er hat weißes Haar und blaugrüne Augen. S. Klinko ist vermutlich mit einer Jacke in den Farben Rot und Schwarz sowie einem dunkelblauen Basecap bekleidet. Darüber hinaus soll er braun-weiße Schuhe tragen. Er wurde zuletzt am gestrigen Morgen gegen 8:30 Uhr im Bereich des Moorweges gesehen. Eine Fahndung seitens der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in den Raum Krefeld begeben hat.

Es besteht die Gefahr, dass die vermisste Person zeitweise orientierungslos sein könnte und möglicherweise ärztliche Hilfe benötigt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell