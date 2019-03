Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - BMW aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ortsteil Lothe, am Maiweg an einem geparkten schwarzen BMW die Seitenscheibe auf. Sie durchwühlten den gesamten Pkw und entwendeten einen höheren dreistelligen Geldbetrag aus dem Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 - 96930.

