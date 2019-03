Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

(LW) Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Lemgoerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr. Zu dem Unfall kam es, als ein 35-jähriger, ebenfalls aus Lemgo stammender Mann, mit seinem Opel Insignia von der B 238 in Höhe des "Laubkerhofes" abfuhr und am Ende der Ausfahrt nach links auf die Heidensche Straße in Richtung Trophagen abbog. Dabei übersah er offensichtlich den in Richtung Lemgo fahrenden Opel Corsa der 26-jährigen, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Corsa wurde leicht verletzt ins Klinikum Lemgo verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 11.000 Euro.

