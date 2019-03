Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 2 Pkw aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) An zwei Pkw schlugen unbekannte Täter am Freitagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr im Ortsteil Werl-Aspe, an der Paul-Schneider-Straße im Bereich der dortigen Schule die Seitenscheiben der Fahrertüren ein. Aus einem silbernen Alfa Romeo entwendeten sie eine Sporttasche mit Inhalt und aus einemgrünen Skoda einen Bundeswehrrucksack mit Bekleidung. Der Gesamtwert der Beute beträgt ca. 1.000 Euro, der entstandene Sachschaden ca. 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell