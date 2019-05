Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Harriehausen - Einbruch in Sportheim

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen - In der Nacht zum Sonntag, 19.05.2019, wurde in das Sportheim des SV Harriehausen im Schwalenbergsweg eingebrochen. Der oder die bsilang unbekannten Täter brachen Fensterund Türen auf und durchsuchten das Innere des Sportheims. Die Tat wurde am Sonntag vormittag von Vereinsverantwortlichen entdeckt und der Polizei Bad Gandersheim gemeldet. Ob und was etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Es blieb beim nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinwesie nimmt die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell