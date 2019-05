Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schaukasten beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Hagenstraße, Sonntag, 19.05.19, 03.00 Uhr

Northeim (schw) - Am Sonntag, 19.05.19, gegen 03.00 Uhr erhielt die Polizei Northeim einen Hinweis auf einen beschädigten Schaukasten in der Hagenstraße in Northeim, im Bereich einer dortigen Kirchengemeinde. Laut Aussagen einer Zeugin habe sie gegen 22.00 Uhr laute Musik aus dem Bereich der Hagenstraße mitbekommen. Des Weiteren konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die sich dort aufgehalten und gegen Hauswände getreten haben. Gegen 03.00 Uhr habe die Zeugin beobachten können, wie diese beiden Personen die Scheibe des vor der Kirchengemeinde befindlichen Schaukastens eingeschlagen haben und danach den Vorfallsort in Richtung Kirchplatz verließen. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden männlichen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

