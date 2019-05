Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geld aus Ladenkasse entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße, Freitag, 17.05.19, 18.15 Uhr - Samstag, 18.05.19, 07.45 Uhr Northeim (schw) - Auf bislang unbekannte Art und Weise entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Ladenkasse eines in der Mühlenstraße in Northeim ansässigen Frisörgeschäftes die Tageseinnahme in Höhe von ca. 280,- EUR. Als Angestellte des Geschäftes am Freitag nach Geschäftsschluss, gegen 18.15 Uhr die Geschäftsräume verließen und ordnungsgemäß verschlossen, wurden die Einnahmen des Tages in der verschlossenen Ladenkasse des Geschäftes belassen. Als die Angestellten am Samstag, 18.05.19, gegen 07.45 Uhr wieder zum Frisörgeschäft zurückkehrten, stellten sie fest, dass das am Vortag deponierte Geld nicht mehr vorhanden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell