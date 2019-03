Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frontalzusammenstoß beim Abbiegevorgang

Lauterecken (ots)

Zwei PKW sind am Freitagmorgen (11 Uhr) auf der B 270 an der Bordmühle zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden mit Totalschaden vom Abschleppdienst von der Straße geholt. Der Autofahrer, der aus Richtung Idar-Oberstein kommend an der Bordmühle nach links zur Lautertalstraße abbiegen wollte, hatte den entgegenkommenden PKW "übersehen". Die beiden PKW waren frontal zusammen gestoßen. Da beide ihre Geschwindigkeit gedrosselt hatten, waren die Verletzungen glücklicherweise eher geringerer Art.

