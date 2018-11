POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl aus Lagerraum

Herdorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch 09.11.2018, 09:00 Uhr bis Freitag, 09.11.2018, 15:40 Uhr hebelten unbekannte Täter zwei massive Stahltüren an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Alte Hütte" auf. In einem Fall gelangten sie in einen Lagerraum, fanden jedoch offensichtlich nicht die gewünschten Beutestücke vor und zogen so ohne Diebesgut wieder ab. Sollten Anwohner oder Passanten in dem o.a. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden sie gebeten sich an die Polizei in Betzdorf unter der Telefonnummer: 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de, zu wenden.

