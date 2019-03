Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugscheibe beschädigt

Offenbach-Hundheim (ots)

Die hintere rechte Seitenscheibe eines Pritschenwagens ist von Dienstag auf Mittwoch zu Bruch gegangen. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße geparkt. Im Inneren des Baustellenfahrzeugs wurden keine Veränderungen festgestellt. Bisher ist unklar, ob die Scheibe durch jemand bewusst oder fahrlässig beschädigt wurde oder gar ein natürlicher Umstand zum Schaden geführt hatte. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

