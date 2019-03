Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Lauterecken (ots)

Zwei LKW-Fahrern hat die Polizei am Mittwochnachmittag die Weiterfahrt ihrer Fahrzeuge verboten. Auf dem Parkplatz eines Discounters wurde in Lauterecken ein 61-Jähriger mit 0,5 Promille am Steuer des abgestellten LKW betroffen. Eine Stunde später war ein ausländischer Truck in Odenbach von der Polizeistreife kontrolliert worden. Bei diesem Fahrer wurden 0,38 Promille festgestellt, wobei anzunehmen war, dass sich der Alkoholpegel noch hätte aufbauen können. Während der erste LKW stehen blieb bis der Alkoholpegel des Fahrers abgebaut war, konnten der Ehefrau des zweiten LKW-Fahrers die Fahrzeugschlüssel zur Weiterfahrt übergegeben werden. Hier stellte sich die Frage warum sie nicht bereits zuvor das Steuer übernahm, nachdem ihr Ehemann "etwas Wein getrunken hatte".

