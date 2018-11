POL-HA: Werkzeug aus Transporter entwendet

Hagen (ots) - Zwischen Samstagmittag, 14:00, Uhr und Montagmorgen, 08:10 Uhr, hatte der Inhaber eines Hagener Handwerkbetriebes einen VW Crafter in der Wichernstraße geparkt. Wie er am Montag feststellte, hatten unbekannte Täter über das Wochenende das Schloss der Heckflügeltür aufgebrochen und diverseres Werkzeug, darunter eine Säge und eine Schlagbohrmaschine, aus dem Wagen gestohlen. Der Sachschaden am Transporter beläuft sich auf 500 Euro, der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 986 2066.

