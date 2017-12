POL-PDLU: Einbrüche in Kellerabteile

Speyer (ots) - Am 23.12.2017 gegen 12:30 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass in sein Kellerabteil im Mehrfamilienhaus in der Sophie-de-la-Roche-Straße eingebrochen wurde. Der unbekannte Einbrecher entfernte das Zylinderschloss und entwendete ein Pedelec der Marke Rex im Wert von ca. 799 Euro.

Im Zeitraum vom 22.12.2017, 16:00 Uhr - 23.12.2017, 11:00 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Zeiss-Straße von Freitag auf Samstag insgesamt fünf Kellerabteile angegangen. Jedoch konnten lediglich zwei Kellertüren durch den oder die unbekannten Täter geöffnet werden. Es wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

