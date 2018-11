POL-HA: Betrunkener Fahrradfahrer fährt in Schlangenlinien

Hagen (ots) - Am Samstag meldeten mehrere Zeugen gegen 06.10 Uhr einen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien auf der Wehringhauser Straße unterwegs war. Die Polizei bemerkte auf dem Weg zum Einsatzort einen jungen Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe fuhr. Er musste sich teilweise mit dem Fuß abstützen, um nicht zu stürzen. Die Überprüfung des 18-Jähigen ergab, dass er offensichtlich stark alkoholisiert war. Der junge Mann musste die Beamten daher zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen eines Verkehrsvergehens.

