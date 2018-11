POL-HA: Auto aufgebrochen und Bohrmaschine entwendet

Hagen (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer stellte sein Firmenfahrzeug am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Steinhausstraße ab. Am Sonntag bemerkte er, dass die Heckklappe aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Verlaufe der Nacht auf diesem Wege Zugang in den weißen Citroen Van verschafft. Sie entwendeten eine Bohrmaschine der Marke Makita im Wert von 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell