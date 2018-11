POL-HA: Vier geparkte Pkw bei Glätteunfall in Rummenohl beschädigt

Hagen (ots) - Montagmorgen, um 04:55 Uhr, ereignete sich auf glatter Fahrbahn im Hagener Süden ein Verkehrsunfall mit fünf Beteiligten. Ein 60-jähriger Fahrer der Hagener Straßenbahn AG rutschte mit seinem Linienbus auf der Straße Am Sterbecker Bach in einer Linkskurve in zwei geparkte Pkw hinein. Der vordere Pkw wurde in zwei weitere geparkte Autos hineingeschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Unfallschaden an allen beteiligten Fahrzeugen liegt bei über 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell