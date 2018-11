POL-HA: Einbrecher hebeln Fenster auf

Hagen (ots) - Am Sonntag verließ ein 49-jähriger Hagener um 17.15 Uhr sein Haus in der Hügelstraße. Bei seiner Rückkehr um 18.55 Uhr erlebte er eine böse Überraschung. Bislang unbekannte Einbrecher hatten während der Abwesenheit des 49-Jährigen und seiner Familie ein Fenster aufgehebelt und sich auf diesem Wege Zugang in das Gebäude verschafft. Möglicherweise wurden die Täter durch die Rückkehr der Bewohner gestört und traten unerkannt die Flucht an. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas entwendet haben. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

