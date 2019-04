POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem LKW, nachdem er beim Ausparken eine Straßenlaterne in der Vorstadtstraße in Buchen beschädigte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, um circa 11.50 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Buchen: Vermisster 44-Jähriger wieder da

Der seit Dienstag vermisste 44-Jährige aus Walldürn wurde gefunden. Eine aufmerksame Zeugin die durch die Öffentlichkeitsfahndung in den sozialen Medien der Heilbronner Polizei auf den Vorfall aufmerksam wurde, stellte am Mittwoch, um circa 21.50 Uhr den PKW des Vermissten in einem Waldstück von Großrinderfeld fest. Als sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und davon fuhr nahm die Zeugin die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Zwei Polizeistreifen konnten mit Hilfe der präzisen Standortmeldungen der Zeugin den Fahrer mit seinem Pkw auf der L 578 in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim stoppen. Bei dem Mann handelte es sich tatsächlich um den vermissten 44-Jährigen. Zu den näheren Umständen ist bislang noch nichts bekannt.

Walldürn: Bremse mit Gas verwechselt

Vermutlich verwechselte der 86-jährige Fahrer eines Mercedes das Bremspedal mit dem Gaspedal und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Der Mann wollte am Dienstag zusammen mit seiner 83-jährigen Beifahrerin von einem Parkplatz eines Therapiezentrums in der Hildebrandstraße in Walldürn fahren. Hierbei verwechselte er wohl die Pedale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst gegen eine Begrenzungsmauer des Parkplatzes und anschließend gegen einen Kirschbaum in einem Vorgarten. Glücklicherweise zog sich die Beifahrerin nur leichte Verletzungen zu.

Neckarzimmern: Einbruch in Pizzeria

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Donnerstag, um circa 4.50 Uhr die Polizei und meldete einen optischen Alarm in einer Pizzeria in der Hauptstraße in Neckarzimmern. Zwei Polizeistreifen fuhren umgehend an die Örtlichkeit und stellten dort ein von außen eingeschlagenes Fenster fest. Im Inneren des Objekts befanden sich zwei aufgebrochene Spielautomaten. Das gesamte Bargeld wurde entnommen und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 06261 8090 vom Polizeirevier Mosbach entgegengenommen.

