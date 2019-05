Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, kurz nach 14:00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B9 zwei Personen verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer war im Industriegebiet-Nord auf der B9 von Worms in Richtung Mainz unterwegs, als ihm ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus der Straße An der Hollerhecke die Vorfahrt nahm. Von rechts fuhr er auf die B9 auf und prallte in die rechte Fahrzeugseite des bevorrechtigten PKW. Hierdurch wurden beide Fahrzeugführer verletzt und ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro. Der Verkehr in Richtung Norden wurde einspurig über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

