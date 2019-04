POL-PDWO: Person vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Polizeidirektion Worms

Seit Dienstag, dem 23.04.2019, wird der 55-jährige Edwin Altmann aus Biedesheim vermisst. Herr Altmann ist ca. 1,90 m groß und von kräftiger Statur. Er hat dunkelbraune, kurze Haare, eine Stirnglatze und trägt einen Schnauzbart. Er ist Diabetiker und dringend auf Insulin angewiesen. Beim Verlassen des Wohnhauses hat er seine nötigen Medikamente nicht mitgenommen, so dass er sich aktuell in einer medizinischen Notlage befinden könnte. Herr Altmann war mit einem Ford Kuga, Farbe rot-metallic, unterwegs. Das Fahrzeug wurde bereits am Mittwoch, dem 24.04.2019, gegen Abend auf dem Wanderparkplatz Heltersberg an der dortigen L 499 aufgefunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen, u. a. unter Einsatz eines Personenspürhunds, führten bislang nicht zum Erfolg.

Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Altmann geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 melden.

