Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: PKW in Vollbrand geraten

Otterbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in Otterbach, Ziegelhütter Straße, ein geparkter PKW aus ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Der Fahrzeughalter schließt einen technischen nicht aus. Die Feuerwehr Otterbach war mit 2 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell