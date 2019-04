Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht (03-0904)

Speyer (ots)

09.04.2019, 23:02 Uhr

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Spielcasinos in der Karl-Spindler-Straße touchierte ein Pkw BMW ein hinter ihm stehenden Mercedes Benz. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Anschließend verließ der BMW den Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch einen aufmerksamen Unfallzeugen konnte der Vorfall beobachtet, das auswärtige Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen und an Polizei mitgeteilt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich dem verantwortlichen Fahrer dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell