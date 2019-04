Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 21.04.2019; Zweibrücken/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 20.04.2019, gegen 17.00 Uhr stieß ein schwarzer Kombi mit Heidenheimer Kennzeichen beim Rückwärtsausparken in der Rosengartenstraße mit seinem linken Heck gegen einen in der Einfahrt des Hotel Erika abgestellten grau-schwarzen PKW Smart, wobei dieser am linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 500.- Euro. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in Richtung Gutenbergstraße. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Fahrzeug und Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

