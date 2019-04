Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von zwei neuwertigen Wohnwagen

Clausen (ots)

Von einem eingezäunten Firmengelände wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Wohnwagen der Marke Adria entwendet. Die beiden neuwertigen Wohnwagen waren zugelassen und hatten einen Wert von zusammen circa 43000.- Euro. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten zunächst den Maschendrahtzaun, bogen einen Zaunpfosten um, sodass sie mit zwei Zugfahrzeugen auf das Firmengelände auffahren konnten. Dort brachen sie die Deichselsicherung an den beiden Wohnan-hängern auf und kurbelten die Standstützen hoch, um dann die beiden Wohnanhänger unbemerkt vom Firmengelände wegzuziehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise in dieser Sache geben können. Außerdem möchte die Polizei Eigentümer von Wohnanhängern dahingehend sensibilisieren, ihre Fahrzeuge bestmöglich und ordnungsgemäß gegen unberechtigtes Wegziehen zu sichern. Auch sollten die Wohnanhänger so abgestellt werden, dass ein unberechtigtes Wegziehen nur unter erschwerten Umständen möglich ist.

