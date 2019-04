POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Bingen - Hornstein - Ruine Hornstein

Diebstahl von Wappenschildern

Unbekannte Täter entwendeten bereits im März 2019 an dem parallel zur Burgstraße verlaufenden Fußweg zur Ruine Hornstein insgesamt drei gravierte Metallschilder in Wappenform, auf denen Informationen zu einzelnen Epochen der Geschichte der Ruine Hornstein dargestellt waren. Ein viertes Metallschild versuchten die Täter von der Befestigung an einer Straßenlaterne zu reißen, wodurch das Metallschild beschädigt wurde. Der Schaden durch den Diebstahl und die Beschädigung beim Diebstahlsversuch beträgt etwa 2.000 Euro. Geschädigt ist der Förderverein Ruine Hornstein, der die Metallschilder anfertigen ließ und am Fußweg zur Ruine aufgehängt hat.

Auf dem beigefügten Lichtbild ist eines der Hinweisschilder sichtbar. Drei Wappenschilder dieser Machart wurden entwendet.

Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, bittet Personen, die Hinweise zum Verbleib der entwendeten Wappenschilder oder zu den verantwortlichen Personen machen können, sich zu melden.

