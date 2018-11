POL-PDKL: Fahren auf Sicht!

Grumbach (ots) -

In der Straße "Vogelsheerd" hat es am Sonntagnachmittag gekracht. Zwei PKW sind zusammengestoßen. Eine Verkehrsteilnehmerin war rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt herausgefahren. Sie wollte in Richtung Sonnhofweg fahren. Als die Rückwärtsfahrt bereits beendet war, fuhr eine zweite Autofahrerin gegen das rechte Heck des auf der Straße stehenden Fahrzeuges. Die 49-jährige PKW-Fahrerin hatte das Fahrzeug "übersehen". Zum Glück wurde niemand verletzt.

