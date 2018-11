POL-PDKL: Schäden an der Grillhütte

Glanbrücken (ots) -

Ein Fenster und der Schwenkgrill sind in der letzten Woche an der Grillhütte "Im Dumpf" beschädigt worden. Ob Vandalismus oder gar ein Einbruchsversuch, ist nicht eindeutig einzustufen; in jedem Fall sind Schäden von 250 Euro entstanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110.

