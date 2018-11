POL-PDKL: Auerhahn kollidiert mit PKW

Aschbach (ots) -

Ein Auerhahn ist am Samstagnachmittag gegen die Windschutzscheibe eines PKW geprallt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt. Die 26-Jährige Autofahrerin war auf der L 368 von Aschbach kommend in Richtung Hinzweiler gefahren als ihr das Tier in die Scheibe flog. Selbst bei den im Kreis Kusel häufig vorkommenden Wildunfällen ist der Zusammenstoß mit einem Auerhahn als ein Ausnahmefall zu verzeichnen.

