POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bruchmühlbach-Miesau (ots) - Am vergangenen Sonntagabend hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Buchholz auf. Da die Bewohner zur Tatzeit nicht zu Hause waren, konnten die Täter mehrere Schränke durchsuchen. Neben Bargeld wurde eine Flasche Asbach gestohlen. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den Tätern geben können. Eventuell wurden die Täter im Bereich Buchholz mit der gestohlenen Flasche Asbach beobachtet. Hinweise an 06371 / 9229-0

