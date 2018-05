POL-HI: Fahrerflucht durch Radfahrer

Hildesheim (ots) - PK Bad Salzdetfurth: ki In der Nacht zum 1.Mai bemerkte ein Zeuge in der Ostpreußenstraße in Holle gegen 23:30 Uhr ungewöhnlichen Lärm vor seiner Haustür. Als er dort nach dem Rechten schaute, sah er zwei Radfahrer, neben dem Fahrzeug eines Familienmitglieds. Er erkundigte sich, ob etwas passiert sei und erhielt die Antwort, das einer der beiden Fahrradfahrer gestürzt sei. Ihm wurde gesagt man wolle keine weitere Hilfe , sondern müsse lediglich den Lenker richten. Kurz darauf entfernten sich die beiden Fahrradfahrer in Richtung Bahnhofstraße. Im Wegfahren riefen sie ihm zu, dass man sich morgen noch mal mit ihm in Verbindung setzen wolle. Daraufhin stutzig geworden, schaute er sich den Pkw vor dem Haus genauer an und entdeckte frische Unfallspuren. Offensichtlich kollidierte der Fahrradfahrer bei seinem Sturz mit dem dort geparkten Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Männer können nur vage beschrieben werden. Das Alter schätzt der Zeuge zwischen 16-20 Jahre alt, die Männer sprachen aktzentfrei Deutsch. Da sich der Unfallfahrer bislang nicht gemeldet hat, bittet die Polizei Bad Salzdetfurth um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 05063901115

