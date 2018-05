POL-HI: Streit um einen Waschplatz eskaliert (Wö)

Hildesheim (ots) - Nach eigenen Angaben suchte eine 50-jährige Alfelderin am Montag, den 30.04, gegen 13.40 Uhr, den Waschplatz an der Neuen Wiese auf, um ihr Auto zu waschen. Als eine Box frei wurde, fuhr sie dort hinein, warf eine Münze in den Automaten und fing an ihr Fahrzeug zu reinigen. Kurz darauf wurde die Anlage wieder abgestellt und ein ihr unbekannter Mann beschuldigte sie, sich vorgedrängelt zu haben. Im anschließenden Wortgefecht habe er die Frau in scharmverletzender Weise beleidigt und als sie die Reinigung fortsetzen wollte mehrfach auf den Arm geschlagen. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt und 170-175 cm groß gewesen sein und einen beige-/metallic-farbenen Kombi mit HI-Kennzeichen gefahren haben. Wer kann Hinweise geben? Polizei Alfeld: 05181/9116115

