POL-HI: PK Elze - Gronau: Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz Netto, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (bur) Am 02.05.2018 parkte gegen 10:45 Uhr eine 24 Jährige aus Banteln ihren Pkw (VW Up) auf der rechten Seite des Kundenparkplatzes an der Ladestraße 7 in Gronau und ging in den Netto-Markt zum Einkaufen. Als sie wieder gegen 11:10 Uhr hinaus kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Bereich ihres Fahrzeuges fest. Vom Verursacher keine Spur, weshalb sie die Polizei verständigte, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter T. 05068-9303115 zu melden.

