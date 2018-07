POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Einbruch, Verkehrsunfallflucht und Brandalarm in Hotel

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Durch ungewöhnliche Geräusche wurde die Bewohnerin eines Hauses im Hohlohweg in Sindelfingen am Dienstagabend geweckt. Vermutlich versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher zwischen 23:30 Uhr und 23:50 Uhr in das Untergeschoss einzudringen. Als sie zusammen mit einem weiteren Bewohner im Garten nachsah, stellten die beiden fest, dass sich jemand wohl am Rollladen zu schaffen gemacht hatte. Darüber hinaus stand die Tür eines Geräteschuppens offen. Sie konnten jedoch keine Person mehr entdecken. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 18:00 Uhr wie ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Böblinger Straße in Sindelfingen beim Ausparken ein Fahrzeug beschädigte. Anschließend fuhr er davon. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Unglücklicherweise hatte sich der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs zwischenzeitlich ebenfalls entfernt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/697-0, bittet den Fahrer des geschädigten Fahrzeugs, vermutlich handelt es sich um einen blauen Kombi, sich zu melden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Sindelfingen: Brandalarm durch angebranntes Essen

Die Feuerwehr rückte am Dienstag kurz vor 18.00 Uhr mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Mahdentalstraße aus. Angebranntes Essen hatte in der Küche eines dortigen Hotels zu einer Rauchentwicklung geführt, worauf wiederum die Brandmeldeanlage auslöste. Ein offenes Feuer war nicht entstanden.

