Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Kradfahrer

Ludswigswinkel (ots)

Am Karfreitag gegen 16.40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer die L478 (Eselsteige) von Eppenbrunn in Richtung Ludwigswinkel. In der sogenannten Haarnadelkurve geriet er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer schwer am Rücken und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 2000.-EUR.

