Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Ferienhaus

Fischbach bei Dahn (ots)

Am 20.04.2019, 01:50 h wurde der 50-jährige Bewohner eines Ferienhauses in Fischbach, Straße "Sandbuckel" durch "Geräusche" aus dem Schlaf geschreckt. Als der Mann nachsah, bemerkte er ein bereits aufgehebeltes Kellerfenster. Die Täter hatten, so gestört, unerkannt das Weite gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell