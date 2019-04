Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfall unter Alkoholeinfluss; Verursacher flüchtete

Zweibrücken (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Zweibrücken kam 19.04.2019, gegen 02:45 Uhr, mit seinem PKW in der Vogesenstraße in Zweibrücken-Rimschweiler in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr ca. 70 m auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn und stieß mit dem Vorderreifen gegen einen Bordstein. Das Fahrzeug drehte sich und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen. Der Verursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und konnte nach intensiver Suche eine Stunde später durch eine Streife aufgegriffen werden. Ein Alco-Test bei dem Geflüchteten ergab über 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW des jungen Mannes, einem 5er BMW, entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

