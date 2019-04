Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Käshofen - Unfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am 18.04.2019, kurz nach 18 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Saarland mit seinem Fahrzeug die Landstraße zwischen Rosenkopf und Käshofen. An der Einmündung der Landstraße nach Wiesbach wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den PKW des ihm entgegenkommenden, bevorrechtigen 34-jährigen Mann aus Bechhofen. Es kam zunächst nur zu einer leichten Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der 34-jährige jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 34-jährige wurde mit Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich in die Uniklinik Homburg gebracht, wo er jedoch zwischenzeitig nach eingehender Untersuchung wieder entlassen wurde. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (mehrere 10.000 Euro) und mussten abgeschleppt werden.

